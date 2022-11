San Valentino Torio. L’azione di EIC e Gori bonus idrico e rete fognaria (video)

Proseguono le attività di coinvolgimento e ascolto del territorio organizzate da Gori ed Ente Idrico Campano per condividere alcune delle più importanti azioni messe in campo. Proprio in tale ottica, sono state presentate anche ai cittadini di San Valentino Torio le nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell’acqua deliberate dal Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano. Si tratta di Bonus Idrico Integrativo e Stop Morosità: due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie e per le quali sono stati stanziati, complessivamente, circa 8 milioni di euro.











Presenze

Presenti all’incontro, svoltosi martedì pomeriggio in Aula Consiliare, il Sindaco di San Valentino Torio, il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il dirigente Responsabile Gori, Andrea Palomba.

La sinergia

Oltre alle iniziative a supporto degli utenti in condizione di disagio economico – sociale, la sinergia tra Eic e Gori si è tradotta in una vasta azione di potenziamento degli schemi fognari e depurativi articolata nel programma Energie per il Sarno. Si tratta di opere che interessano anche il comune di San Valentino Torio, oggetto di un sopralluogo a cui hanno partecipato i vertici dell’Amministrazione Comunale, Ente Idrico Campano e Gori.

Il servizio è di Aldo Severino