Scafati saluta l’eroe promozione Rossi, in panchina arriva Caja.

Un addio doloroso, ma “necessario”

“Mai come stavolta, dopo tanti anni di gestione societaria, sono addolorato di questa scelta, purtroppo necessaria”, ha esordito così Nello Longobardi, patron dello storico club di Via della Gloria, nelle sue dichiarazioni di congedo da coach Alessandro Rossi. Il legame che quest’ultimo aveva instaurato con la città, con la società stessa, con lo staff tecnico e coi giocatori stessi rappresenta un qualcosa di speciale, al giorno d’oggi quasi un unicum si può dire. I colori gialloblù resteranno impressi nella sua mente e continueranno a ‘macchiare’ il suo cuore, lo storico traguardo della promozione in Serie A dopo 14 anni rende il coach napoletano un “hall of famer” della pallacanestro scafatese. Senza la sua grinta, la tenacia e l’inestimabile bravura che lo hanno contraddistinto durante le sue 45 partite sulla panchina della Givova (35 vittorie e 10 sconfitte) oggi la piazza dell’agro molto probabilmente non avrebbe la possibilità di giocare in massima serie. Patron Longobardi ha ritenuto indispensabile questo cambio di rotta dopo le 5 sconfitte rimediate dopo 6 partite di campionato, nonostante lo “scippo” di Brescia, le tante cose positive fatte vedere al cospetto dei colossi Venezia e Milano e la vittoria nello scontro diretto con Verona. Si possono ritenere decisive, dunque, la sconfitta in volata di Trento, match che si poteva portare a casa nonostante l’assenza di Henry fosse di notevole importanza, e la debacle di domenica alla prima nel nuovo PalaMangano (Beta Ricambi Arena per quest’anno) con la Pallacanestro Varese. Sconfitta forse inaspettata dall’ambiente, ma meritata per quanto mostrato sul parquet da Stone e compagni. Alessandro Rossi è il primo coach a perdere la panchina in LBA durante questa stagione, tra lo sgomento di numerosi addetti ai lavori, l’analisi fredda e ragionata di altri e la delusione di tanti tifosi affezionati alla persona straordinaria che Rossi ha dimostrato essere a Scafati e per Scafati, prima del suo indiscusso valore come coach.

Si va sul sicuro, ecco Attilio Caja

Un vero e proprio sergente di ferro, così Caja è stato più volte definito negli ultimi anni da stampa, giocatori e società per cui ha lavorato (Varese e Reggiana le sue ultime esperienze). Una garanzia di risultati, miglior allenatore della Serie A nel 2018 alla guida della Pallacanestro Varese, vanta oltre 200 panchine con la gloriosa Virtus Roma e circa 80 con le “scarpette rosse” dell’Olimpia Milano. Il marchio di fabbrica che lo contraddistingue da sempre è l’impronta difensiva che riesce a trasmettere alle sue squadre, il suo duro lavoro in palestra ha portato il più delle volte i suoi giocatori ad “overperfomare“, si ci può aspettare una Givova che impatterà le gare con piglio diverso, con quell’agonismo e quella “cazzimma” tanto voluta anche dallo stesso patron Nello Longobardi. Il nuovo head coach gialloblù verrà presentato alla stampa ed ai tifosi domani, 10 novembre, alle ore 19:30 presso la sala stampa della Beta Ricambi Arena.

Modificato anche il roster, rescissione consensuale con Ikangi

L’arrivo di Logan ed il passaggio al 6+6 lasciavano presagire ad addii imminenti, il primo ad “abbandonare la nave” è Iris Ikangi. Lasciato per tutti e 40 i minuti in panchina durante il match con Varese, l’atleta ex San Severo era ormai ai margini del roster salernitano, undicesimo uomo e settimo esterno della rotazione. Scafati perde quindi un altro protagonista della cavalcata trionfale della scorsa stagione, accasatosi dopo poche ore in A2 a Torino, dove ha firmato un contratto bimestrale con opzione di prolungamento fino a giugno 2023.