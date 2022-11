Angri. Camion nel Parco Amore, monta la protesta dei residenti

Rabbia e fastidio ma anche tanto disagio e preoccupazione per eventuali danni ai veicoli in sosta e alle abitazioni. Sentimenti comuni tra i residenti del Parco Amore in Via Satriano, diventata da qualche mese una strada in “deroga” per alcuni grossi autotreni diretti da Via Dei Goti sull’altro versante della strada. I grossi autoarticolati, e non tutti, transitano sulla strada non adatta al traffico pesante, molti conducenti dei mezzi fanno difficoltà a districarsi dalle auto in sosta a pettine lungo il tratto ad alta urbanizzazione ma anche a fare manovra come ampiamente dettagliato dalle foto diffuse anche sui social.

Invasione in deroga

Un quartiere, insomma, che ha visto la forzata “invasione” dei grossi mezzi che non possono più accedere da Via Satriano per il divento di accesso dal versante della via Dei Goti dopo l’ordinanza di Polizia Locale su un preciso “atto d’indirizzo della giunta” come sostiene la comandante della Polizia Locale Anna Galasso. I cittadini stanno cercando di capire se il transito possa essere solo un fatto momentaneo oppure diventerà disagio definitivo viste le contrapposizioni con la vicina cittadina di Sant’Antonio Abate per il transito “circolare” a senso unico dei grossi mezzi.













Contesa ai confini

Una situazione che vede l’ente angrese del sindaco Ferraioli in una posizione d’intransigenza nei confronti dei confinanti che da tempo chiedono, a giusta guisa, tempi tecnici per adattare, al traffico pesante, la vicina Via Padre Leone Dehon attualmente non in grado di supportare il transito degli autotreni fino a 13, 6 metri. Manovre di carico simulate e certificate da una verifica, in situ, dello stesso comune abatese guidato dalla sindaco Ilaria Abagnale.











Ricorsi e mancata sintesi

Si tenta la difficile sintesi della soluzione, mentre tre aziende del posto hanno già fatto ricorso al TAR per ottenere la “sospensiva” all’ordinanza del comune di Angri del senso unico di marcia sulla via Satriano mediante il transito sotto la strettoia del ponte.

Luciano Verdoliva