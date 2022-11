Angri. Protesta a Parco Satriano: stop ai mezzi pesanti (video)

Parco Satriano. Una zona residenziale con oltre un migliaio di abitanti e anche attività commerciali e d’intrattenimento. Da qualche mese ha perso la pace con il transito in “deroga” di grossi mezzi pesanti conseguenza dell’ordinanza che vieta di fatto il doppio senso nella vicina Via Satriano a tutti i mezzi. Il segnale di divieto è esplicito, l’accesso ai mezzi pesanti è interdetto ma c’è una “deroga’ discrezionale che non piace ai cittadini ora costretti a vivere con il disagio.













Una strada inadatta

I grossi autoarticolati, e non tutti, transitano sulla strada non adatta al traffico pesante, molti conducenti dei mezzi hanno difficoltà a districarsi dalle auto in sosta a pettine, ma anche in divieto, lungo il tratto ad alta urbanizzazione: problemi anche per fare manovra da Via Dei Goti come ampiamente dettagliato dalle foto e video diffuse anche sui social. Criticità queste evidenziate anche dal consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria in sopralluogo sul posto.

Il servizio è di Luciano Verdoliva