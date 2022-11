Caja si presenta: “Con me si suda; Henry è fuori dal progetto”

Le dichiarazioni di Gino Guastaferro

“Prima di tutto saluto Alessandro Rossi, persona squisita e speciale che è stata l’artefice del nostro ritorno in A dopo 14 anni. Abbiamo scelto Attilio Caja perché ovunque lui sia stato ha sempre fatto bene, specialista di grandi imprese come quella che dovremo compiere noi per mantenere la categoria.

Il presidente Givova, Giovanni Acanfora

“Vogliamo restare in Serie A, non semplicemente salvarci, io credo nel lavoro di Nello Longobardi come lui crede ancora nella nostra città ed in questa squadra, l’arrivo di un coach come Caja ne è la riprova. Sosterrò sempre Nello e la sua bellissima follia, adesso aspettiamo i risultati sul campo.”

Il patron Nello Longobardi

“Voglio salutare anch’io Alessandro Rossi, arrivato qui da retrocesso dall’A2 alla B, scelto perché sapevamo quello che ha dimostrato di essere, grande persona ed ottimo allenatore, sappiamo tutti dove ci ha portato. C’è da lavorare tutti insieme, dentro e fuori dal campo per ottenere questa permanenza in LBA. Si dimentica spesso che qui col numero di abbonati e d’incassi degli ultimi anni né la Serie A né la Serie A2 potrebbero essere possibili, quindi i tanti fenomeni da tastiera che in questi giorni hanno preso parola sui social iniziassero a capire che il livello di pallacanestro che c’è a Scafati è grasso che cola. Per quanto riguarda quello che è successo negli ultimi mesi sappiamo benissimo quanto mi sono infervorato io stesso con i tempi dell’amministrazione comunale, ma ora abbiamo la Beta Ricambi Arena che è un piccolo gioiellino, quindi non tollererò più prese di posizione di un certo tipo contro il nostro primo cittadino. Abbiamo bisogno di avere vicino l’amministrazione comunale. La realtà, ripeto, è che qui senza gli sponsor ed i tanti amici dello Scafati Basket non si potrebbe fare più di una C Gold o di una B, se a qualcuno non sta bene il nostro modus operandi non si è obbligati a venire al palazzetto. Fatta una doverosa premessa, diamo il benvenuto ad un importante allenatore che ha fatto la storia del basket in Italia. Le colpe di questa situazione non sono da attribuire solo ad Alessandro Rossi, ma anche, ovviamente, dei giocatori e dello staff tutto. Posso annunciare che Myke Henry è ad oggi fuori squadra e non farà parte dei 12 che proseguiranno il cammino con la maglia della Givova Scafati a partire dalla trasferta di Sassari di domenica prossima. Al suo posto siamo in chiusura con un cestista comunitario attualmente ancora sotto contratto con un club che gioca le coppe europee, per lui dovremmo pagare un buyout importante, altro sforzo economico non da poco. Stiamo lavorando giorno e notte sul mercato per inserire anche un altro cestista italiano e magari non solo. C’è tanto da lavorare, staff tecnico, sanitario, manageriale, giocatori, la nostra posizione in classifica è frutto del lavoro di tutti fino ad oggi, ora cambiamo pagina, tutti.”

Coach Attilio Caja

“Mi fa piacere vedere tante persone in sala stampa, grazie alla famiglia Longobardi per avermi chiamato in un momento del genere. Conosco Nello da 25 anni e so quanto è preparato, il contatto con la Givova ha rappresentato per me uno stimolo immediato, sento la fiducia di un patron storico della pallacanestro italiana e di un marchio di altissimo livello come Givova, questa fiducia la dobbiamo ripagare. Sono una persona molto esigente prima di tutto con me stesso, rigido, alleno dal 1992 e dopo 30 anni riesco ancora a non dare nulla per scontato, quindi chi lavora con me deve sapere che pretendo tanto da me stesso e quindi ancor di più da chi mi sta intorno. Dopo 30 anni di carriera c’è chi pensa che sia un buon allenatore e chi no, ho vinto circa 80 partite su 128 in campo internazionale, non devo dimostrare niente a nessuno. Questo è un campionato duro, difficile, dove tutti lottano per conquistare il massimo giorno dopo giorno, domenica dopo domenica. Chiedo ai miei giocatori la massima collaborazione, quello che posso garantire io è che in palestra si dia il massimo sempre, siamo privilegiati perché facciamo quello che amiamo fare, chiamare la pallacanestro lavoro mi dà fastidio. Qui nessuno è in vacanza, rispettiamo chi ci paga, una società seria che è da subito pronta ad operare anche sul mercato come preannunciato dal patron. La situazione di Henry è stata risolta immediatamente, lo andremo a sostituire con un giocatore in un altro ruolo. Thompson? Attendo di tastarlo in allenamento, voglio valutare in campo e poi faremo le dovute considerazioni. Inizio avendo fiducia di tutti, tra 10 giorni abbiamo una partita e da domani io comincio da 0.”