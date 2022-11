Capaccio Paestum. Interrogatorio per la ragazza accusata dell’omicidio della nonna

Interrogatorio di garanzia a Salerno, al tribunale per i minorenni, per la ragazza di 16 anni che avrebbe accoltellato la nonna nella sua casa di Capaccio Paestum.

La ragazza era stata ritrovata fuori dall’abitazione dell’anziana in stato di shock lunedì sera, 7 novembre, con una ferita al braccio.

Dopo la medicazione, è stata accompagnata nel carcere minorile di Nisida. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell’omicidio, avvenuto in seguito a una lite, nell’abitazione di via Tavernelle, non lontano dal parco archeologico.

Sul corpo della 76enne è stata effettuata l’autopsia all’ospedale di Eboli.

Sabato mattina i funerali nella basilica di Paestum.

