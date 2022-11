Incidente stradale. Muore in autostrada, un autotrasportatore di Sarno

Incidente stradale. Muore sull’autostrada A1, un autotrasportatore di Sarno.

E’ di Sarno l’autotrasportare morto in un incidente stradale. L’autostrada è l’A1, la Roma – Napoli, il tratto è quello compreso tra Capua e Caianello. Il racconto che si fa dell’episodio è sempre lo stesso.

Un camionista alla guida del suo camion, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro la protezione della carreggiata autostradale. I soccorsi, non hanno potuto fare altro che accertare, purtroppo, la morte del lavoratore. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro sono stati avviati dalle autorità intervenute sul posto.

Una notizia che ha sconvolto la comunità di Sarno, paese dove viveva il camionista deceduto.

La morte dell’uomo va ad allungare la lista dei decessi avvenuti sulle strade e in questo caso sui luoghi di lavoro.

Rosa Doberdò