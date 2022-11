Insieme per Scafati: “Flop acquisto farmacia, buco di oltre 9.000.000 in bilancio”

Insieme per Scafati

I consiglieri comunali di Insieme per Scafati lamentano, attraverso una nota, il flop per il mancato acquisto della farmacia comunale del Plaza imputabile a loro dire, alla confusione e incertezza amministrativa.

Il flop

Ennesimo flop di questa amministrazione: nessuna offerta per l’acquisto della farmacia comunale del Plaza. E’ evidente che la situazione di confusione amministrativa ha scoraggiato i pochi eventuali interessati a formulare un offerta il cui prezzo di partenza era di circa 3.500.000 euro. Incertezze sui pagamenti dovuti al Consorzio farmaceutico, sui costi delle attrezzature e delle giacenze di magazzino da quantificarsi in seguito a scatola chiusa, personale da assumere, sono fattori che non rendevano tranquillo un investimento ad un costo rilevante.

Tutto da rifare

Tutto da rifare con un grosso buco in bilancio. Come abbiamo contestato più volte il bilancio 2022 prevede un incasso di oltre 9.000.000 per competenza e di 5.000.000 per cassa dalla vendita delle farmacie. Sostenevano che era previsioni azzardate. La realtà ha dimostrato che era pura fantasia. Il Sindaco Salvati e la sua giunta dovrebbero prendere atto dell’ennesima prova di incapacità gestionale. Gli organi di controllo non dovrebbero avallare certe previsioni totalmente sganciate dai documenti amministrativi e gestionali agli atti dell’ente.

I consiglieri comunali di Insieme per Scafati

Michele Russo

Michelangelo Ambrunzo

Michele Grimaldi