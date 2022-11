Pagani. C’è il patto con i commercianti verso la prossima rassegna natalizia

Natale a Pagani, c’è il primo accordo tra commercianti e istituzione per il rilancio della città il prossimo Dicembre, eventi diffusi e zona a traffico limitato la strategia prefissata. Lo scorso lunedì 7 Novembre all’interno dell’aula consiliare “Marcello Torre” si è tenuto il confronto tra l’amministrazione Lello De Prisco e la categoria dei commercianti locali per costruire in spirito di collaborazione la nuova rassegna natalizia paganese.

Il ritorno in città del Natale

L’incontro, fortemente voluto dall’assessore al commercio Pietro Sessa, è stato molto prolifico in vista della conformazione della città nel prossimo periodo natalizio, pronto a tantissime novità dopo due anni di chiusura dettate dal covid-19. “Sono stati anni molto difficili in questo senso ma come amministrazione abbiamo lavorato sottobanco per costruire i presupposti necessari per farci ora trovare pronti. Vogliamo regalare un grande Natale a Pagani” sono state alcune delle parole utilizzate dall’assessore Sessa, estremamente positivo sui mesi a venire. L’idea di massima di palazzo San Carlo è di costruire un a rassegna itinerante nei vari punti della città paganese, da vasca Pignataro all’Auditorium Sant’Alfonso, dal centro alla periferia. In questo senso sono in dirittura d’arrivo una serie di eventi patrocinati dall’amministrazione De Prisco, che ha chiesto però lunedì anche una partecipazione dei commercianti e perché no, anche della cittadinanza.

Ztl ed eventi spontanei

“Vogliamo riempire la città di eventi culturali, musicali e aggregativi, per la felicità soprattutto dei cittadini e dei commercianti. Quest’ultimi sono stati anche motivati a farsi primi promotori di eventi a ridosso dei loro spazi commerciali, con comunicazioni magari tempestive per poter essere inseriti nel grande cartellone natalizio che vogliamo produrre” ha aggiunto ancora Pietro Sessa, voglioso di costruire una Pagani in festa:” L’iter per le partecipazioni alla rassegna natalizia vanno avanti parallelamente, e su questo siamo pronti a garantire occupazione di suolo pubblico gratis a tutte le piccole attività o ai singoli cittadini e condomini che desiderano piazzare al di fuori dei propri spazi tavolini o piccole installazioni”. Tanta carne al fuoco che dovrà anche essere gestita sul tema del controllo e della mobilità, per questo quasi in contemporanea sarà inaugurata la zona a traffico limitato in centro città. “Siamo ormai pronti per i primi di Dicembre, coprendo così il periodo natalizio. La zona a traffico limitato aiuterà non poco il passaggio di pubblico nel centro storico e il commercio in città, su questo la categoria ha impresso pareri positivi, con situazioni di limite che saranno fugate una volta che il sistema sarà partito” conclude Sessa.