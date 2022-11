Scafati. Giunta Salvati: 60mila euro per restyling stadio

60mila euro per lo stadio

Dal Palamangano allo stadio comunale, è stretta sui lavori per l’agibilità dello stadio Giovanni Vitiello. Destinati in prima battuta alla manutenzione straordinaria del Palamangano di via Della Gloria, sono sessantamila gli euro che la giunta di Cristoforo Salvati ha deciso di dirottare verso lo stadio, con uguale motivazione.

Le parole del primo cittadino Salvati

“Avevamo preso un impegno con la società, con i tifosi della Scafatese calcio e con tutta la città ed intendiamo mantenerlo – spiega il primo cittadino – Dopo aver garantito, con il determinante supporto della società Scafati basket, l’agibilità del Palamangano, procederemo celermente per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria indispensabili per rendere funzionale ed agibile anche lo Stadio comunale, dopo i furti che si sono verificati nelle ultime settimane”.

Lavori autofinanziati

Ed è stato proprio grazie ai lavori autofinanziati dalla società di Basket che Palazzo Mayer è riuscito a destinare i 60 mila euro alla non meno importante struttura sportiva di via Catalano, completamente al buio e senza energia elettrica dopo l’importante furto di materiale avvenuto lo scorso settembre. Una decisione frutto anche delle polemiche e delle legittime richieste della società di calcio e dei suoi tifosi, costretti a giocare grazie ad un generatore messo a disposizione dal patron Michele Giordano, ma comunque con una capienza di posti limitata perché ancora non erano terminate le procedure per la definitiva agibilità del Giovanni Vitiello.

“Ho chiesto ai nostri dirigenti comunali competenti di attivarsi quanto prima per assicurare l’avvio dei lavori nel minor tempo possibile – continua Salvati – Abbiamo dovuto affrontare grosse difficoltà per procedere, riuscendo a reperire le risorse necessarie per finanziare i lavori che bisogna effettuare”.

L’assessore allo sport e vicesindaco Serena Porpora

La delibera porta la firma dell’assessore allo sport e vicesindaco Serena Porpora. “E’ fondamentale favorire tutte le manifestazioni aventi finalità di interesse pubblico – le sue parole – Io come tutta l’amministrazione comunale riconosciamo nelle attività sportiva che riguarda lo Stadio Comunale “Giovanni Vitiello” importanti appuntamenti per l’intera cittadinanza e considerando lo sport stesso come un fondamentale momento di aggregazione sociale. Si è ritenuto necessario questo atto di indirizzo al fine di ottenere così come è stato fatto per il Palamangano, l’agibilità dello stadio comunale e riportarlo al pieno delle sue funzionalità”. Promette di seguire personalmente ogni procedura la Porpora: “E’ certamente un primo passo, ma mi impegnerò a fondo per raggiungere quanto prima questo risultato”.

Adriano Falanga