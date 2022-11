Scafati. Scuole più sicure, al via un progetto di prevenzione (video)

Scafati riferimento per la videosorveglianza nella provincia di Salerno. Su queste basi è stato realizzato il progetto “Scuole Sicure 2.0”

Scafati. Scuole più sicure, al via un progetto di prevenzione

Scafati riferimento per la videosorveglianza nella provincia di Salerno. Su queste basi è stato realizzato il progetto “Scuole Sicure 2.0” l’ultima iniziativa per migliorare il controllo sul territorio. I principali istituti scolastici della città di Scafati sono stati dotati di nuove telecamere intelligenti, capaci di trasmettere molti più dati al Comando della Polizia Locale di via Pietro Melchiade.

Ulteriore strumento di prevenzione

Un progetto che nasce e prende corpo per aumentare gli strumenti in mano delle forze dell’ordine sul fronte della lotta e prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani, che saranno anche protagonisti nei prossimi mesi di alcuni incontri specifici in materia. Le telecamere sono state installate fuori gli istituti superiori Renato Caccioppoli e Antonio Pacinotti, ma anche all’esterno dell’I.C Samuele Falco e delle scuole medie “Tommaso Anardi” e “Via Martiri D’Ungheria”.













Connessioni

Le postazioni, per un progetto del costo di circa 60 mila euro, sono direttamente interconnesse con la Polizia Locale, e rappresentano motivo di vanto per il primo cittadino Salvati. Telecamere intelligenti capaci di leggere targhe ma soprattutto di poter spostare li angoli di sorveglianza a seconda dell’orario, dando la possibilità di coprire maggior spazio possibile.

Il servizio è di Alfonso Romano