Angri. Affidamento per convenzione di area verde per cani, aggiudicazione definitiva.

Il giorno 8/11/2022 alle ore 10,30 negli uffici U.O.C. Lavori Pubblici e Patrimonio, con il Responsabile dott. Giovanni Losco, dopo l’iter di approvazione dei verbali, l’approvazione dello schema di contratto e aggiudicazione definitiva, è avvenuto l’affidamento per convenzione di area verde per cani.

La Combriccola dei dogs

L’area, di proprietà comunale viene concessa per cinque anni all’Associazione “La Combriccola dei dogs”, la cui legale rappresentante Clara De Conte, dovrà rispettare tutte le clausole inerenti il progetto, avendo ottenuto migliore punteggio rispetto all’altra associazione che ha partecipato all’avviso pubblico, l’Associazione ASD Happy Dog.

L’impegno nei confronti degli amici a 4 zampe

L’impegno ora dell’associazione assegnataria dell’area comunale è quindi di realizzare un’area di verde pubblico, recintata ed attrezzata, riservata ai cani, attività in perfetta sintonia con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale reggente che, sensibile alle richieste della cittadinanza ha pensato bene di poter disporre di aree di proprietà comunale per attività di agility dog, nonché di sgambamento e sguinzagliamento dei cani, per promuovere e sensibilizzare il rispetto, la cura e la convivenza degli animali da compagnia.

L’ area in questione

Si ricorda che l’area in questione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/05/2022 è stata individuata nella porzione di area verde posta in Via Fondo Messina – particella 1795, foglio 12 del catasto terreni in Angri.

Aldo Severino