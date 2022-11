Pagani. La raccolta ingombranti va avanti tra le polemiche

Non si fermano gli attacchi dell’opposizione nei confronti della Sam, nel mirino ora un automezzo destinato alla raccolta di rifiuti ingombranti. Procede la cura del commissario pro tempore Lucio D’Apolito nei confronti della Sam, con i cantieri sempre più attivi sul territorio per recuperare un gap storico che riguarda lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti nella città paganese.

Il caso

Non manca però l’incessante opera di controllo e vigilanza delle minoranze consiliari, che nelle ultime ore hanno puntato il dito anche sulle capacità e possibilità degli automezzi in dotazione all’azienda speciale di Palazzo San Carlo. In particolar modo il democratico Fabio Petrelli e l’esponente di Italia Viva Anna Rosa Sessa hanno denunciato un mezzo per il trasporto di rifiuti ingombranti a dir poco pericoloso. Nell’immagine mostrata su Facebook compare infatti del materiale speciale che fuoriesce per oltre trenta centimetri dal veicolo della Sam, con il relativo rischio per la cittadinanza e i dubbi dell’opposizione. “Tale tipologia di mezzo è idonea alla raccolta degli ingombranti? Lo chiediamo al Comandante della Polizia Locale e neo amministratore della Sam al fine di fugare ogni dubbio circa il rispetto delle regole e dei parametri messi in campo dall’azienda speciale durante l’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti.” Hanno chiesto i Petrelli e Sessa in una nota “Non ci interessano le polemiche ma ci interessa che il servizio, ormai ridotto al lumicino, venga espletato a tutela degli operatori e della collettività. Il carico fuori sagoma, infatti, costituisce anche un pericolo per i passanti”. L’amministrazione comunale di Palazzo San Carlo ha subito seguito un accertamento del caso dopo l’immagine, garantendo la totale regolarità del mezzo, anzi.

Le rassicurazioni dell’amministrazione

Il veicolo in questione fa parte della nuova flotta agli ordini del comandante D’Apolito volto ad un potenziamento del servizio sul territorio, e omologato e controllato per l’esplicitazione del servizio da responsabili ad hoc della società partecipata.”Siamo e saremo vigili in qualunque caso di difformità di qualunque motivo” ha dichiarato il consigliere comunale Davide Nitto ” Ma rendiamoci conto che stiamo riportando, anche grazie al comandante D’Apolito, servizi in città che da anni vivono grandi crisi storiche. Sarebbe meglio lasciare per sé queste polemiche, destinando le osservazioni del caso direttamente agli uffici competenti, in grado di dare risposte esaustive capaci di evitare queste polemiche perlopiù futili e a danno di Pagani”. “È un tema di carattere completamente gestionale che concerne i dirigenti specifici” ha voluto concludere l’assessore competente all’azienda speciale Sam Giuseppe Campitiello “Il veicolo in questione è perfettamente omologato secondo gli iter del caso, dalla perizia giudiziaria al controllo del responsabile di gestione”.