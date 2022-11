Sarno. Carenza personale, Medicina perde posti letto

Sarno. Personale medico e sanitario insufficiente presso il “Martiri del Villa Malta”, il primario della divisione di Medicina Generale scrive al Direttore Sanitario della struttura.

Le condizioni della Medicina e la lettera del primario

Questo l’argomento della missiva che il dottor Girolamo Adiletta, primario della divisione di Medicina Generale, ha inviato nei giorni scorsi al Direttore Sanitario del presidio ospedaliero, il dottor Rocco Calabrese.

Nonostante l’impegno del personale, quindi, la specifica divisione si trova a dover gestire situazioni di grave difficoltà, anche a seguito delle ferie e dell’esonero di due specialisti.

La comunicazione della riduzione dei posti letto

“Pertanto – si legge nel documento che Adiletta ha trasmesso a Calabrese – sento l’obbligo di informarla che cresce il rischio clinico per i ricoverati e la responsabilità per i medici operanti in reparto. Per tali motivi, sarò costretto nei prossimi giorni a ridurre i posti letto della Medicina, con limitazione dei ricoveri dal Pronto Soccorso”.

I medici in Alpi

Una situazione, questa, che cozza decisamente con un’altra realtà, che riguarda sempre il “Martiri del Villa Malta”.

Per poter garantire il servizio necessario, infatti, operano nella struttura dei medici “in Alpi”, ossia non presenti in pianta stabile presso il polo sanitario, ai quali vengono riconosciute le loro indennità.

Dunque, mentre la ASL Salerno si appresta a liquidare tali somme agli specialisti che hanno prestato servizio secondo tali modalità, l’organico non viene rimpinguato, considerando anche che, negli anni e nei concorsi che avrebbero dovuto determinare l’ingresso di nuove professionalità, numerosi medici hanno preferito rinunciare all’incarico o dimettersi, dopo appena pochi mesi di servizio.

Una realtà questa, che certamente meriterebbe di essere approfondita, per rispetto non solo al personale in organico stabile, che continua a svolgere il proprio lavoro con totale abnegazione, ma anche per gli utenti che si rivolgono alla struttura.

Carmela Landino