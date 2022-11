Scafati. Buonocore e Di Palma orgoglio nostrano sul set di “The Equalizer 3”

C’è un pizzico di Scafati nel nuovo episodio della saga cinematografica The Equalizer, gli Smooth Jazz Operator presenti nel nuovo film da protagonista di Denzel Washington. Nelle ultime settimane si sono tenute a Maiori e in costiera amalfitana le riprese del film che vede in regia Antoine Fuqua, terzo capitolo dei film ispirati alla celebre serie anni ’80.

Smooth Jazz Operator

Al centro del grande lavoro hollywoodiano anche gli Smooth Jazz Operator, band campana formata dalla voce di Susanna Del Sorbo, dal piano di Enzo Greco, dalla tromba di Nicola Coppola, dal contrabbasso di Antonello Buonocore e infine da Fiorenzo Di Palma alla batteria. In particolare gli ultimi due artisti, Buonocore e Di Palma, sono nativi della città di Scafati, che applaude con orgoglio due maestri della musica del territorio diventati ora protagonisti internazionali.

Esperienza da Hollywood

“È stata un’esperienza magnifica, abbiamo vissuto in una fiaba per tutti i giorni dal set, estremamente disponibile nei nostri confronti” sono alcune della parole del contrabbasso Antonello Buonocore, entusiasti come tutti dell’ambiente hollywoodiano “Suoniamo due nostri composizioni durante una scena del film estremamente importante, che invito assolutamente a vedere. Ciò che più ci ha colpito è stata il totale supporto da parte degli addetti ai lavori, che da Hollywood sono arrivati in Italia con estrema umiltà ma anche professionalità. Ovviamente per me e Fiorenzo Di Palma è stato un onore poter rappresentare Scafati con la nostra presenza”. Simbolo del clima cinematografico la presenza di Denzel Washington, attore infinito anche nel suo modo di vivere le scene. “Nei primi giorni era schivo con tutti, completamente perso nel lavoro quotidiano, molto più lungo e difficile di quanto si possa immaginare” ha concluso Buonocore “Ma una volta chiuse le riprese si è sciolto e ha dedicato parte del suo tempo per conoscerci e farci una risata. Era nella sua bolla, spettacolare”.