Scafati. Salvati e il buco milionario delle farmacie comunali (video)

È andato deserto il bando per la vendita della prima delle cinque farmacie comunali. La valutazione della farmacia ubicata nel centro commerciale “Plaza” partiva da una base d’asta di circa 3.500.000.

Evidentemente gli investitori sono stati scoraggiati dalla valutazione ma anche dalla incerta situazione con il contenzioso tra il Comune e il Consorzio Farmaceutico che gestisce ancora le cinque farmacie.

Di conseguenza si produce un buco milionario nel bilancio 2022. Ne parla Michele Russo consigliere comunale di “Insieme per Scafati”

Il servizio è di Aldo Severino

Revolution Slider ERRORE: Slider with alias unicar not found.

Maybe you mean: 'sidebarhome' or 'bannerhome01' or 'homeunder' or 'banner-home-fondo' or 'slider-2-box' or 'Fondazione-Doria'