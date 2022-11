Guardia di Finanza. Sequestro e confisca di beni a due uomini di Scafati e Pagani

I due uomini

Le fiamme gialle hanno messo i sigilli a un immobile da 150mila euro, riconducile a G.R, che si trova a Pagani. Ad A.A, titolare di una rivendita di auto di Scafati, è stata notificato un decreto di confisca da 100mila euro.

Il decreto

Un decreto di sequestro preventivo e una confisca, emessi dal Tribunale su richiesta della Procura di Salerno, sono stati notificati oggi dai finanzieri di Salerno rispettivamente a G.R, 58 anni, e a A.A, 64 anni, il primo sottoposto alla sorveglianza speciale, il secondo pregiudicato e condannato in via definitiva per associazione mafiosa.

Fonte SalernoToday

Rosa Doberdò