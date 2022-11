Palma Campania. Il consiglio comunale approva il piano antenne (video)

Passa all’unanimità il piano antenne. Seduta di consiglio comunale a Palma Campania, con ordine del giorno incentrato per gran parte attorno alla discussione sull’individuazione delle nuove modalità d’installazione di antenne di telefonia mobile sul territorio comunale.

Argomento sensibile

Un argomento sempre sensibile per l’opinione pubblica, nel comune guidato da Nello Donnarumma si prova a mettere ordine, regolamentando l’azione delle società di telecomunicazione sul suolo comunale.

Le tre macro aree

Tre le macro aree individuate dove sarà possibile installare apparati e impianti: via Querce, via Municipio e via Ugo de Fazio, nei pressi del centro “O Giò”. Votazione che, dopo un botta e risposta tra maggioranza e opposizione, presente solo con i consiglieri Giuseppe D’Antonio e Roberta Carenza, ha trovato una convergenza nell’impegno di un’ulteriore regolamentazione a vantaggio dei cittadini, che possa essere maggiormente garantista nei confronti delle istanze delle TLC. Così il nuovo piano è stato approvato dalla totalità dell’assise. Soddisfatto il primo cittadino e l’assessore al ramo, Nello Nunziata.