San Marzano sul Sarno. Cura e prevenzione dell’obesità infantile (video)

San Marzano sul Sarno. Cura e prevenzione dell’obesità infantile

San Marzano sul Sarno. Un convegno scientifico a prevenzione e cura dell’obesità infantile per continuare a promuovere iniziative di tutela sanitaria nel territorio marzanese. In vista delle prossime giornate interdisciplinari per la prevenzione dell’obesità in età pediatrica (GIPO) in programma il prossimo 22-23 Novembre, il comune di San Marzano è stato promotore in Aula Consiliare del convegno “Nuovi stili di vita per una salute consapevole”.

L’attenzione sulla problematica

Il momento è stato occasione di sensibilizzazione e informazione sul problema obesità infantile e ai fenomeni alimentari e psicologici associati, grazie alla presenza di esperti del settore di risonanza regionale.













Gli interventi

Sono intervenuti il Professore dottore Carlo Montinaro, primario emerito dell’UO di Pediatria dell’Ospedale “Villa Malta” di Sarno, con la presentazione del suo libro “Dieta Mediterranea: la chiave della longevità”, il dottore Salvatore Guercio Nunzio, pediatria endocrinologo presso l’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, la dottoressa Annarita Auletta, psicologa esperta in disturbi del comportamento alimentare, e infine la dottoressa Marika De Vecchi, nutrizionista. A presenziare il tavolo anche Rosa Viscardi, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo San Marzano sul Sarno.

Il servizio è di Alfonso Romano