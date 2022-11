Scafati. Lavori rete fognaria: chiude Corso Nazionale nell’intersezione con Via Buccino

Dal 14 Novembre al prossimo 25 Novembre stop alla mobilità per via di un cantiere volto al completamento della rete fognaria, il sindaco Cristoforo Salvati chiede pazienza

Lavori di completamento di rete fognaria a Scafati, si chiude il traffico in Corso Nazionale nell’intersezione con Via Buccino, ma è preoccupazione per la conclusione dei lavori. L’amministrazione di Palazzo Mayer ha pubblicato nelle scorse ore una nota con la quale avvisa la cittadinanza del relativo cambio del piano traffico dovuto ai prossimi lavori alla rete fognaria in partenza il prossimo 14 novembre fino al prossimo 25 novembre.

Le novità

Verrà chiuso quindi l’accesso su via Buccino, come già capitato durante il periodo antecedente le festività natalizie 2019, con il caso che raccolse diverse lamentele da parte della cittadinanza per la coincidenza del cantiere con un momento di forte mobilità e consumo. “Nessuna Amministrazione prima era riuscita nell’ultimazione di tali lavori. C’è bisogno però della collaborazione di tutti per far sì che i lavori possano essere completati quanto prima. Con l’ordinanza predisposta dalla Polizia Municipale ridurremo al minimo i disagi per chi dovrà percorrere quel tratto di strada.” Ha voluto rassicurare il sindaco Cristoforo Salvati “In ogni caso, ho chiesto alla ditta che sta effettuando i lavori di accelerare i tempi, di fare il possibile per ultimare gli interventi nel minor tempo possibile. Ci auguriamo, pertanto, di poter riaprire la strada prima di quanto previsto”.

I dubbi dell’opposizione

Al tempo stesso però il consigliere Michele Grimaldi della coalizione “Insieme per Scafati” è pronto già a raccogliere i cocci del caso:” Già immaginiamo le scene: traffico in tilt, smog ovunque, enormi danni alle attività. I lavori – necessari – andrebbero programmati per tempo, e almeno discussi con le associazioni di categoria. Il mondo del commercio locale, proprio in un momento così delicato, andrebbe sostenuto, ma ci pare che invece Salvati continui imperterrito in una logica di approssimazione contro la città”.