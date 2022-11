Airc. Arrivano i cioccolatini della ricerca contro il cancro

Oggi nelle piazze italiane tornano i volontari AIRC con i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro per contribuire alla ricerca sul cancro. Si può sostenere l’associazione anche attraverso il sito airc.it e il numero solidale 45521.

Il cancro oggi è ancora un’emergenza: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti. AIRC è la risposta per circa 5.000 ricercatori cui, nel solo 2022, ha destinato oltre 136 milioni di euro.

Anche grazie a questo straordinario impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori, il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a soli dieci anni fa. E in molti casi i pazienti sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato.

Rosa Doberdò