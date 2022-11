Pagani. Torna “Autunno senza barriere”dell’ associazione “Noi è sviluppo”

L’Associazione “Noi è sviluppo” presieduta da Giuseppe Baccaro promuove la quinta edizione di “Autunno senza Barriere” dopo tre anni di stop a causa delle restrizioni per la pandemia

L’APPUNTAMENTO

Domenica 13 novembre a Pagani dalle ore 10:30 ore 16:30, presso l’istituto comprensivo statale “Sant’Alfonso Maria de’Liguori” in via Trento 21.

A CHI È RIVOLTA

Ai ragazzi e alle ragazze dei centri e delle cooperative sociali presenti nell’ Agro Nocerino-Sarnese, alle associazioni “Autismo fuori dal silenzio”, “ Superabile” di Pagani, il Centro “Raggio di sole” di Scafati e alle cooperative sociali “Autismo e Aba” di Pagani ed “Emora” di Nocera Inferiore.

IL PROGRAMMA

Prevede giochi interattivi a cura dell’animazione Max Party di Angela Benevento e uno spettacolo pomeridiano di magia e di bolle del giovane mago, Magic David.

OBIETTIVO

La promozione di valori nobili come inclusione, solidarietà, partecipazione, socializzazione.

LA PAROLA CHIAVE DELLA GIORNATA

“Condivisione” spiega il presidente Giuseppe Baccaro. Nasce dalla volontà di far trascorrere ai ragazzi e alle ragazze che frequentano i centri e le cooperative sociali una giornata di spensieratezza e di divertimento, permettendo così loro di creare nuove amicizie, ma allo stesso tempo è aperto pure a tutte le persone che hanno voglia di trascorrere una giornata in compagnia”.

COSA FA L’ASSOCIAZIONE “NOI È SVILUPPO”

Diverse attività di solidarietà e di vicinanza finanche negli ospedali, come ad esempio a Napoli o a Nocera Inferiore. Talvolta, per le proprie iniziative, ricevono il sostegno di alcuni locali o negozianti che fanno dono loro del ricavato di alcune serate speciali. Incassi che permettono di continuare a progettare e rendere concrete le tante idee che attraversano “Noi è sviluppo”. “Ci sono amici che ci danno una mano soprattutto nel periodo natalizio, in prossimità di manifestazioni ci autofinanziamo, non chiediamo mai nulla” spiega Baccaro che precisa: “Io e i membri dell’associazione attraverso delle quote mensili autofinanziamo le nostre iniziative”.

EVENTI PRECEDENTI

Le maratone di solidarietà “Natale Solidale” e “Un sorriso per Pasqua” per distribuire doni e uova di cioccolato a coloro che, durante questi due periodi dell’anno, sono ricoverati negli ospedali o fanno parte delle cooperative sociali o dei centri. Altri eventi pianificati ogni anno sono quelli all’insegna della cultura e dell’arte come: “Noi in arte”, una vera e propria mostra pittorica; “Arte senza tempo”, che ha lo scopo di far rivivere gli antichi mestieri.

Anna Villani