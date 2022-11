Sarno. Franco Annunziata dice la sua sulla vicenda ASI

Conferma anche in Appello per la condanna al sindaco della città di Sarno e per l’ex direttore della Provincia di Salerno.

La vicenda

La vicenda risalirebbe a quando, nel 2013, i vertici della Provincia di Salerno vennero accusati di aver fatto pressione per le nomine dei revisori dei conti della società ASI.

Le dichiarazioni di Franco Annunziata

Non sono mancate le reazioni in merito a questa notizia, anche da parte di esponenti che non partecipano ancora attivamente alle dinamiche di Palazzo San Francesco.

“Sono convinto che la condanna al primo cittadino sia data dal popolo sarnese, che tra poco più di un anno si recherà di nuovo alle urne – ha detto Franco Annunziata, esponente di Forza Italia. Con questa Amministrazione è stata scritta per Sarno una delle pagine politiche più buie, tuttavia, credo fermamente che la politica si faccia nelle sedi istituzionali e sul territorio, non nelle aule dei tribunali. Anche se però il punto è che la sinistra ha chiarito quale fosse la linea da adottare per ciò che concerne il codice etico, e credo che quanto detto andrebbe rispettato”.

