Sarno. La maggioranza sostiene Canfora

Sarno. Gli Assessori ed i consiglieri comunali della città di piedi del Monte Saro esprimono la loro piena fiducia ed il loro sostegno al primo cittadino, Giuseppe Canfora.

La fiducia dell’Amministrazione

“Il sindaco Canfora è una guida per tutti i sarnesi, è il capitano che ha saputo condurre la città in tanti momenti critici e difficili, sempre vicino ai più deboli, alle persone in difficoltà, ai giovani, agli ammalati, sempre presente in ogni occasione, nelle emergenze ambientali, in corsia vicino ai malati, nella gestione della pandemia”. Queste le parole affidate ai social dalla Giunta e dalla maggioranza che sostiene la coalizione di sinistra presso l’Ente comunale.

Gli auguri al sindaco

Le accuse pertanto sono state rispedite al mittente, “come i tentativi di gettare discredito su una persona che ha già dimostrato ampiamente le sue qualità. La politica, per noi, è cura della polis, non una gara che si può vincere con colpi bassi o diffamando una persona che, secondo quanto prevede la legge, è innocente, e che dimostrerà le sue valide ragioni innanzi al prossimo grado di giudizio”, si legge infine nel testo, insieme all’augurio di superare presto ogni difficoltà legata a questa vicenda.

Carmela Landino