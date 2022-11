Scafati. Fermo nel traffico rapinato del Rolex da 10mila euro

Scafati. Rapinato del Rolex del valore di 10mila euro mentre era bloccato nel traffico sulla sua auto in Via Nazionale

Rapinato del Rolex del valore di 10mila euro mentre era bloccato nel traffico sulla sua auto in via Nazionale. Sarebbero due i rapinatori a bordo di uno scooter di grossa cilindrata si sarebbero avvicinati alla vettura della vittima e, pistola in pugno, uno dei due sceso dal mezzo ha sfilato il pregiato orologio da polso. Risalito in sella insieme al complice alla guida dello scooter si sarebbero dileguati tra le auto ancora imbottigliate nel traffico pomeridiano, nel cuore della città.

La dinamica

Impossibile per la vittima reagire a qualunque azione di difesa in quanto con la sua auto era imbottigliato nel traffico. La rapina, scrive il quotidiano “La Città”, è avvenuta nel pomeriggio di venerdì, lungo l’arteria principale di Scafati. La vittima è un imprenditore 50enne. Il colpo è stato subito denunciato ai carabinieri della locale tenenza, con le indagini si stanno concentrando sulle “batterie” di ladri specializzate in questo tipo di furto a Napoli e nella vicina Pompei, dove l’afflusso dei turisti con oggetti preziosi in bella vista è sicuramente più diffusa. Utili alle attività investigative potrebbero risultare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, installate nella zona.

ReCro