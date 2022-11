Scafati. Vigile in servizio coinvolto in un incidente stradale, finisce in ospedale

Scafati. Erano circa le 20 di sabato sera, quando L. C. 63 anni, in sella alla moto di ordinanza, impatta contro una Peugeot

Vigile in servizio coinvolto in un incidente stradale, finisce in ospedale.

Erano circa le 20 di sabato sera, quando L. C. 63 anni, in sella alla moto di ordinanza, impatta contro una Peugeot, in via Pietro Melchiade. Pioveva copiosamente, quando l’agente, per cause ancora da accertare, finiva con l’urtare l’auto che stava uscendo dal parcheggio di piazzale Aldo Moro, venendo sbalzato dalla moto. Immediati i soccorsi, data la vicinanza con il comando.













I soccorsi

Sul posto i colleghi e i carabinieri della locale tenenza, che hanno effettuato i primi rilievi. Il 63enne, soccorso dal 118 , è ora ricoverato all’ospedale di Sarno. Ha riportato un trauma cranico e copiosa ferita alla testa, medicata con numerosi punti di sutura. Ad ogni modo il vigile è sempre rimasto cosciente, e la tac non ha evidenziato conseguenze alla testa. L’esame sarà ripetuto, come da protocollo, questa mattina. Le sue condizioni sono buone. La situazione è monitorata dal comandante Salvatore Dionisio, e dai colleghi, preoccupati per quanto accaduto.

Adriano Falanga