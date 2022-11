Angri. Il Rio Sguazzatorio torna bianco: la denuncia di Lato

Torna l’incubo sversamenti in via Orto Loreto, il consigliere comunale Eugenio Lato denuncia acqua bianca fuoriuscire da uno scarico chiuso. Ad Angri continuano episodi di violenza criminale ed ambientale, la politica è unita nel messaggio di condanna e si chiede ancora aiuto alla Regione Campania.

Lato: “Criminali”

Il consigliere di opposizione Eugenio Lato lo scorso 12 Novembre ha pubblicato una foto di Rio Sguazzatorio nel suo passaggio per via Orta Longa, nel quale viene mostrato una vera e propria linea bianca che si stagna all’interno del canale. I liquidi tossici, probabilmente appartenenti a residui industriali o agricoli, si stagliano poi lungo tutto il canale che raggiunge anche il comune di Scafati partendo da uno scarico storicamente dismesso negli anni precedenti. “Questo scarico che vedete in foto dovrebbe essere la parte terminale della fognatura che collegava una parte delle utenze di Sant’Egidio con il Rio. Tale fognatura è chiusa, e non da ora. Capita, come oggi verso le 13:15, che qualche criminale continui a sversare illecitamente all’interno dello stesso” sono le parole di denuncia social utilizzate dal consigliere Lato:”Dall’odore e dal colore sembrano essere “solventi” residuali di qualche attività industriale, e non è la prima volta che ciò accade. L’essere stanchi e sfiduciati non ci fermerà, e tante sono le azioni che abbiamo e intraprenderemo per contrastare questi criminali, spesso avallati e coccolati dalla politica locale, regionale e nazionale”.

Amministrazione vigile

L’amministrazione comunale nel frattempo è venuto a sapere dell’episodio proprio tramite social, visto che le segnalazioni del caso vengono direttamente inoltrate alle forze dell’ordine. In particolare l’azione di sversamento di sabato complica non poco un possibile lavoro di supporto degli uffici comunali, attivi direttamente dal lunedì successivo. “Proviamo in tutti i modi ad essere vigili sui fenomeni di sversamento e anche questa volta andrà così. Su questo devo ringraziare Noe e forze dell’ordine in generale per aver intensificato soprattutto in estate i controlli e le sanzioni di carattere penale” sono state le parole dell’assessore all’ambiente Maria D’Aniello, che spera però a breve anche di un supporto sovracomunale. Si attendono infatti le conclusioni dei lavori di messa in sicurezza di Rio Sguazzatorio e non solo, con il completamento del collettamento fognario. “La conclusione dei lavori messi in programma dalla Regione Campania aiuterà ad isolare ulteriormente episodi del genere” ha concluso D’Aniello.