Estrema, leader delle hypercar elettriche

Automobili Estrema, marchio italiano di eccellenza nel settore automobilistico. Ecco l’hypercar elettrica Fulminea.

Il nuovo attore nell’arena dei veicoli elettrici di fascia alta (nato a Modena nel 2020) conta sulla solida e comprovata esperienza del fondatore Gianfranco Pizzuto e del team di gestione.

Estrema, specializzata nella progettazione e produzione di hypercar e supercar a basso volume, utilizza materiali compositi leggeri alimentati da un propulsore completamente elettrico AWD ad alte prestazioni con tecnologia della batteria all’avanguardia, il tutto coniugato da superbo stile italiano ed artigianalità.

Prima nata in casa Estrema è Fulminea: ha tutte le caratteristiche di un’auto da corsa, con omologazione stradale, ma presenta un propulsore completamente elettrico. In vendita nella seconda metà del 2023, sarà la prima al mondo ad utilizzare un innovativo pacco batterie “ibrido” che combina celle agli ioni di litio con elettrolita a stato solido – prodotte dal partner belga Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) con una densità di energia di 500 Wh/kg che rappresenta un aumento tra il 50% ed il 100% rispetto alla tecnologia delle batterie attuali – ed ultracondensatori.

Anche il software, il BMS (Battery Management System), è un concentrato tecnologico (sviluppato in origine per un progetto della NASA). Assistito da un sistema di intelligenza artificiale in grado di imparare e migliorare la gestione della batteria adattandosi alle diverse conduzioni d’uso ed agli stili di guida.

L’allestimento fornisce 100kWh di energia per alimentare i quattro motori elettrici con una potenza totale equivalente a 2040 cv, sufficienti per spingere la Fulminea da 0 a 320 km/h in meno di 10 secondi. L’autonomia prevista è di 520 km; con un peso della batteria di soli 300 kg che permette al veicolo di raggiungere un peso complessivo di 1.500 kg.

Fulminea si distingue anche per la sua forma aerodinamica e compatta. I materiali compositi leggeri sono utilizzati nel suo design, che è stato ottimizzato tramite l’uso di test CFD, e presenta elementi aerodinamici attivi come la presa d’aria anteriore e l’ala posteriore retrattile.

Estrema Fulminea diventerà il laboratorio tecnologico su ruote più veloce al mondo. Completamente personalizzabile per incontrare i gusti dei clienti più esigenti, anche se il primo esemplare, assemblato a mano nel cuore della Motor Valley italiana, è stato realizzato in azzurro cangiante brillante da abbinare al motivo scuro della fibra di carbonio (definito Savoia), ispirato alle meravigliose sfumature dei cristalli di azzurrite.

L’origine del nome va ricercato nel concetto di fulmine, come quello che porta i colori della bandiera italiana incastonato nello scudo del brand. Ma è anche un simbolo di energia elettrica ed alta tensione, che si adatta perfettamente alla creazione modenese.