Nocera Inferiore. Arrestata per spaccio 40enne dopo aggressione al padre con coltello

Il comunicato del Tribunale

Attraverso comunicato stampa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, a firma del Procuratore dott. Antonio Centore, si rende nota l’operazione condotta dai carabinieri, dopo la richiesta di aiuto di un padre aggredito con un coltello dalla figlia.

L’arresto

I Carabinieri del Comando Stazione di Nocera Superiore hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, una quarantenne originaria di Nocera Inferiore per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con parallelo deferimento in stato di libertà per il tentato omicidio del proprio genitore.

La segnalazione del padre

L’intervento dell’Arma scaturisce a seguito della segnalazione giunta sul numero di emergenza 112 da parte del padre, aggredito con un coltello, al culmine di una lite con la figlia.

La perquisizione

I Carabinieri intervenuti rintracciavano la donna che nel frattempo si era allontanata dall’abitazione e la bloccavano, per poi procedere a perquisizione d’iniziativa, a seguito della quale rinvenivano circa 190 gr. di Marijuana occultata tra gli effetti personali. La donna è stata associata presso la casa circondariale di Salerno in attesa di giudizio direttissimo e la sostanza stupefacente, unitamente al coltello di 27 cm, veniva sottoposta a sequestro.