San Marzano sul Sarno. Alimentazione consapevole per i bambini (video)

S. Marzano sul Sarno. L’obesità nei bambini già in età scolare. Come prevenirne le cause attraverso screening e attività di prevenzione consapevoli

L’obesità nei bambini già in età scolare. Come prevenirne le cause attraverso screening e attività di prevenzione consapevoli. I “Nuovi stili di vita per una salute consapevole” sono stati discussi a San Marzano Sul Sarno e gli aspetti fondamentali di questa problematica patologica sono stati evidenzianti dal Professore Carlo Montinaro, primario emerito dell’UO di Pediatria dell’Ospedale “Villa Malta” di Sarno e dal dottore Salvatore Guercio Nunzio, pediatria endocrinologo presso l’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia con una selezionata equipe di specialisti.

Alimentazione fondamentale

Già nei primi processi di crescita diventa fondamentale avere un giusto e sano approccio con il cibo e seguire una corretta educazione alimentare.

Il servizio è di Alfonso Romano