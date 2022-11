Pagani. Agro Solidale. Graduatoria definitiva voucher prima infanzia (video)

Pubblicata dall’azienda consortile per i servizi sociali Agro Solidale la graduatoria definitiva per il riconoscimento del voucher prima infanzia. Il voucher consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per la riduzione delle rette per la prima infanzia (nidi e micro nidi accreditati), determinato in relazione all’ISEE della famiglia richiedente e destinato a nuclei familiari di minori residenti nei 4 Comuni dell’Ambito Territoriale S01-3 (Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno) con figli da 3 a 36 mesi, frequentanti per l’anno educativo 2022/2023 in una delle strutture accreditate dell’Ambito S01-3 (asilo nido o micro – nido).

Il riconoscimento

L’Ambito riconoscerà alla famiglia un voucher mensile (da settembre 2022 a luglio 2023), che coprirà parzialmente il costo mensile della retta dichiarata dai soggetti accreditati, fino a un massimo di € 500,00 mensili per la frequenza a tempo pieno e fino a un massimo di € 300,00 per la frequenza part – time (5 ore giornaliere per 5 giorni a settimana).















Benefici sulla retta mensile

A seguito del corrispettivo riconosciuto per ogni singolo utente attraverso il voucher la retta mensile della famiglia interessata sarà ridotta di pari importo. La quota che rimarrà a carico della famiglia sarà versata direttamente al gestore dell’unità d’offerta accreditata unitamente alla consegna del voucher. L’importo del voucher è quantificato in rapporto all’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione secondo quattro fasce indicate nella domanda di richiesta del beneficio. I cittadini residenti provenienti da paesi “extracomunitari” devono essere titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Il servizio è di Tiziana Zurro