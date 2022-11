Sarno. Agovino sulla condanna del sindaco

Non si placa nella città ai piedi del Monte Saro la polemica a seguito della condanna anche in secondo grado di giudizio del primo cittadino.

Le dichiarazioni

Stavolta è Forza Italia ad esprimere la propria in merito, mediante le parole del capogruppo in assise cittadina, Giuseppe Agovino.

“In merito alla condanna in secondo grado – ha dichiarato in una nota il consigliere comunale, Giuseppe Agovino – riteniamo che siano opportune alcune considerazioni: pur rimanendo garantismi, credo che sia doveroso che il sindaco rassegni le dimissioni e ceda il passo al suo numero due, Roberto Robustelli. Infatti – ha continuato il consigliere d’opposizione – il suo lasciare la poltrona di primo cittadino dovrebbe rappresentare un percorso coerente di quanto millantato in campagna elettorale: chi parla di Codice Etico e di trasparenza, di fronte ad una condanna, seppur non definitiva, dovrebbe aver il coraggio di dar seguito alle proprie parole con i fatti”.

Le conclusioni di Agovino

“Il sindaco – ha concluso Agovino – in questi anni, non ha attuato nulla del suo programma elettorale, ma anzi ha portato Sarno ad un baratro: questi dovrebbero essere i reali motivi delle sue dimissioni. Rispetto a questa vicenda, chiediamo al sindaco uno scatto d’orgoglio: convochi un consiglio comunale ad hoc e si dimetta”.

Carmela Landino