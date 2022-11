Scafati. Dopo 8 anni ripartono i lavori del Polo Scolastico

A distanza di oltre otto anni dalla posa della prima pietra, ripartiranno il 21 novembre i lavori per la costruzione del Polo Scolastico. “Possiamo finalmente annunciare l’avvio dei lavori – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – opera strategica per il rilancio sociale, urbanistico e culturale della nostra città, che consentirà un’azione di riqualificazione complessiva del territorio, mettendo a disposizione della comunità una cittadella scolastica destinata a diventare polo della cultura e della formazione a Scafati”. L’opera, che sorgerà in via Oberdan, è finanziata nell’ambito della programmazione europea POR FERS 2014-2020 Campania, per un importo pari ad euro 16.506.203,30. Venerdì scorso, a Palazzo Mayer, il Responsabile del settore VI “Lavori pubblici e Manutenzione”, architetto Erika Izzo, alla presenza del Responsabile unico del procedimento, ingegnere Domenico Sicignano, e del Direttore dei lavori, ingegnere Nicola Fienga, ha incontrato i responsabili della ditta appaltatrice, la Italia Impresit Srl, per il coordinamento delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori. “Avevamo garantito l’avvio dei lavori entro la fine dell’anno. Siamo riusciti nel nostro intento – continua il primo cittadino – Abbiamo mantenuto l’impegno assunto con la città. Questi sono i risultati che contano. Alla ditta appaltatrice abbiamo ovviamente chiesto di accelerare i tempi per la realizzazione dell’opera, che sarà simbolo di legalità e di buona politica. Un risultato davvero straordinario, il primo importante tassello degli ambiziosi obiettivi che questa Amministrazione si è prefissata di realizzare. Un grazie doveroso va a tutti coloro che hanno consentito di centrare questo risultato”. L’inaugurazione del cantiere il 9 luglio 2014 con l’amministrazione Aliberti, ad aggiudicarsi i lavori per 9 milioni di euro la Tyche srl di Scafati. Un progetto però nato male e finito peggio. Nel momento in cui viene terminato, e saldato il primo Sal di 750 mila euro, la Tyche abbandona il cantiere a inizio 2015. La diatriba nacque nel momento in cui dallo scavo emersero materiali di risulta delle precedenti costruzioni. Una quantità elevata e non preventivata, la cui rimozione comportava un costo tale da non poter essere compreso nel quadro economico del progetto. Il braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e l’impresa su chi dovesse accollarsi il costo finì con la risoluzione del contratto e successivo contenzioso in Tribunale. Si arriva così a gennaio 2016, quando all’orizzonte sorge una possibilità di recuperare una parte del progetto. La soluzione per la relativa copertura economica sembra stare nei “progetti retrospettivi” e cioè lo spostamento contabile su progetti già realizzati con altri fondi nazionali. L’opera però subisce ulteriori aumenti arrivando a sfondare quota 16 milioni. Somme che l’amministrazione Salvati intercetterà grazie all’inserimento del Polo nei progetti Pics, recuperando così gli oltre 4 milioni necessari per il nuovo quadro economico.

Adriano Falanga