Angri. L’appello del presidente Lanzione al sindaco per la valorizzazione dello stadio “Pasquale Novi”

Trovata una tranquillità sportiva in serie D grazie ai risultati raggiunti durante la gestione di Luigi Sanchez, la guida massima dei grigiorossi chiede ora un impegno da parte dell’ente comunale nella promozione sportiva di una piazza che meriterebbe un impianto di gran lunga migliore.

Il punto della situazione nello stadio

Lo storico “Pasquale Novi”, che potrebbe contenere al massimo 3000 spettatori, è un simbolo sportivo per la città di Angri, ma è evidente che ha bisogno di una maggiore cura e programmazione infrastrutturale. Il primo tema preponderante riguarda gli spalti, con una tribuna da massimo 100 posti per gli ospiti completamente di ferro e con servizi igienici pessimi, mentre i tifosi di casa sono costretti tutti all’unica tribuna. Non esiste nessuna curva, né uno spazio dedicato alla stampa, con le immagini di gioco che pagano ogni domenica di visuali pessime, al limite della presa in giro all’interno di trasmissioni sportive pubbliche.

Una situazione che non rappresenta per nulla la piazza, tra le più calde di tutta la serie D e pronta in massa a supportare il cavallino, né la società, ambiziosa e a lavoro quotidianamente per far accrescere il titolo del cavallino. Per questo il presidente Armando Lanzione lo scorso 18 Ottobre aveva inviato una richiesta ufficiale per un confronto sulla questione con il sindaco Cosimo Ferraioli, sollecitando l’ente ad avere una visione di valorizzazione e promozione dello stadio “Pasquale Novi”.

Le parole del Presidente

“Abbiamo bisogno dell’amministrazione comunale, sembra ovvio ma è giusto battere su questo concetto. Il mio non vuole essere uno sfogo di rottura, ma un messaggio di attivazione reciproco per rendere il nostro stadio funzionale per i tifosi e per la principale associazione sportiva di Angri” spiega il presidente Armando Lanzione, che specifica come “Esistono situazioni oggettivamente da migliorare. Lo stadio merita di avere una tribuna stampa e interventi di riqualificazione importanti, dotando la tribuna esistente di seggiolini. In generale vorremmo una manifestazione d’interesse da parte dell’ente per aumentare i servizi del “Novi”, e in questo senso devo dire che dopo quasi un mese il sindaco Cosimo Ferraioli si è espresso favorevole ad un incontro specifico, che si terrà probabilmente la prossima settimana”