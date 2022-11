Nocera Inferiore. “Si può dare di più: sport, disabilità e solidarietà” al via il progetto

Sono 120mila i disabili gravi tra gli under25 e soltanto il 7,1% di loro pratica attività sportiva. È questo lo scenario che ha stimolato la riflessione e la promozione di “Si può dare di più: sport, disabilità e solidarietà”, il programma volto a favorire l’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva dei ragazzi diversamente abili.

L’iniziativa

La mattina dell’8 Novembre, in Aula Consiliare, si è svolta la presentazione del progetto promosso dalla Caritas della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, dal Comune di Nocera Inferiore insieme all’Asl, con il coinvolgimento del (Dipartimento di Prevenzione Collettiva) e ad alcune associazioni sportive e non del territorio (A.S.D. Nocera Runners Folgore; Arci Uisp “A. Simeon”; A.S.D. T.G. Basket; A.S.D. Alfaterna; Centro Sportivo Italiano, Comitato Territoriale di Cava de’ Tirreni; Associazione di Protezione Civile “Noi con Voi”), con il supporto di sponsor privati.

Le parole dei protagonisti

Alla Conferenza Stampa sono intervenuti anche Domenico Della Porta, direttore del Dipartimento Asl di Prevenzione Collettiva; Augusto D’Aniello, responsabile dell’Unità Operativa di Medicina dello Sport; Carmela Pacelli, referente Caritas per il progetto “Si può dare di più”; Amalia Di Martino, vicepresidente FIDAL Regionale.

«Sono contento di poter presentare il frutto di un lavoro che abbiamo messo in campo con Caritas e con l’Asl per supportare le famiglie e avvicinare i ragazzi con disabilità allo sport» ha dichiarato il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. «Avevamo un obiettivo, quello di permettere ai giovani con disabilità di superare la solitudine che vivono. Lo

sport è un modo per arginare il rischio emarginazione di tanti ragazzi» ha affermato don Vincenzo Di Nardi, direttore della Caritas della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.

Orari e luoghi delle lezioni

È possibile seguire gli aggiornamenti del progetto dalla Pagina Facebook “Si può dare di più: sport, disabilità e solidarietà”. Di seguito le indicazioni degli orari e dei luoghi delle lezioni per ciascuna delle tre discipline sportive scelte (baskin, atletica leggera, rugby).

Fonte: Mariarosaria Petti, Ufficio Stampa Nocera Inferiore