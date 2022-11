Orrore nel salernitano. Dà fuoco alla moglie dopo una lite

Il dramma

Tragedia sfiorata nel salernitano. Dopo la notizia di questa mattina dell’omicidio suicidio avvenuto a San Mango Piemonte, un altro fatto di cronaca nera ha interessato la provincia di Salerno. Questa volta un uomo dà fuoco alla moglie dopo averle lanciato addosso del liquido infiammabile.

La dinamica

Il dramma si è consumato a Montecorvino Pugliano. Pare che al culmine di un litigio, come riportato da liratv.t, il marito abbia versato dell’alcol sul corpo della donna dandole fuoco. Ad accorgersi di quello che stava succedendo i vicini che hanno allertato immediatamente i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi con ustioni su tutto il corpo ed anche sulla lingua. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri che indagano sull’accaduto. La donna, pur se in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita