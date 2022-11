Campania: ritirati wurstel dal mercato. Bimbo colpito da salmonella

L'Asl consiglia: "Non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto vendita”

I primi sintomi

E’ un bambino di 10 anni nel casertano ad aver contratto la salmonella dopo l’ingestione di un wurstel. Tutto è iniziato quando il piccolo ha manifestato sintomi come nausea, vomito, febbre, dolori addominali e diarrea, che hanno indotto i sanitari ad effettuare una indagine epidemiologica che ha confermato i sospetti iniziali.

Le indagini

L’Asl di Caserta, ha così diffuso un avviso di allerta alimentare dopo che il 15 novembre è stato attivato il ritiro e richiamo del prodotto.

L’avviso dell’Asl

“La conferma della causa della tossinfezione alimentare – si legge nell’avviso dell’Asl – si è avuta a seguito di campioni ufficiali eseguiti sui wurstel dai servizi veterinari ed inviati all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.

Il ritiro del lotto di Wurstel Lecock

Si tratta di Wurstel Lecock di pollo e tacchino ‘Scarlino’ in confezione da 10 unità da 100 grammi cadauna con lotto/scadenza 02/03/23 L1, prodotto dal salumificio Scarlino srl di Taurisano (Lecce) e distribuito in molti esercizi di vendita nel territorio della Campania e della provincia di Caserta”. A chi l’avesse acquistato l’Asl consiglia di non consumare il prodotto “ma di riportarlo al punto vendita”.