Eboli. L’uomo arrestato per violenza su minore, resta muto davanti al Gip

Il 38enne ebolitano, arrestato per violenza sessuale su una minore di 12 anni, di Battipaglia, in carcere anche per detenzione di file pedo pornografici, davanti al Giudice ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Con molta probabilità la difesa ricorrerà al Tribunale del Riesame.

La promessa del book fotografico

Al vaglio degli inquirenti ci sono diversi file sequestrati dopo l’arresto dell’uomo. Secondo le accuse, l’indiziato avrebbe costretto ad un rapporto sessuale la minore, conosciuta attraverso i social dopo essersi spacciato per fotografo. I due si erano poi incontrati, con la promessa di realizzare un book fotografico gratis. Nell’auto dell’uomo, poi, la violenza, che risale allo scorso luglio. Il mezzo fu ripreso da alcune telecamere di sorveglianza, vagliate dalla polizia del commissariato. Si indaga, intanto, per verificare se altre minorenni siano state contattate o adescate dall’uomo.

fonte Salernotoday