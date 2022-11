Nocera Inferiore. Consorzio di Bonifica si riunisce il consiglio (video)

Comincia la nuova era del Consorzio di Bonifica del Comprensorio Sarno. Dopo una lunga fase commissariale e le elezioni dello scorso 10 luglio, è stata convocata la prima riunione dei 30 componenti del consiglio dei delegati. L’assise dovrà eleggere anche i vertici consortili. La riunione si terrà nella sala delle assemblee dell’ente di via Atzori, dove si ritroveranno i venti eletti e i dieci nominati, tre per ogni Provincia su cui ha competenze il Consorzio – Salerno, Avellino e Napoli – e uno in quota Regione Campania.

La prima seduta

La prima seduta sarà guidata da Giuseppe Esposito, il presidente del consiglio comunale di Sarno ha assunto il ruolo di pro tempore in quanto l’insediamento del nuovo consiglio non è avvenuto entro 40 giorni dalle elezioni. A far slittare la prima seduta è stato il ritardo accumulato per la designazione dei tre rappresentanti della Città metropolitana di Napoli e la conseguente ratifica da parte della Regione.

Il servizio è di Aldo Severino