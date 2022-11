Pubblicata la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla realizzazione di attività produttive per il periodo natalizio. Concerto di Buon Anno, animazione per bambini, mercatini di Natale e molto altro in programma.

Natale è nell’aria, l’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore si prepara per l’offerta culturale, artistica e di intrattenimento per le prossime festività natalizie. Incaricato il Settore socio-formativo, diretto dalla dottoressa Nicla Iacovino, di realizzare il cartellone natalizio, attraverso la pubblicazione di Avviso di manifestazione d’interesse.

Chi può partecipare

Possono candidarsi Istituzioni scolastiche, associazioni e enti del Terzo Settore, imprese, esercizi commerciali e persone fisiche singole per proporre: eventi culturali, di spettacolo e della tradizione natalizia; animazione musicale e di intrattenimento per le strade cittadine; degustazione di prodotti tipici e street food; animazione e spettacolo per bambini, intrattenimenti itineranti; spettacoli teatrali e sportivi; allestimento di mercatini di Natale; iniziative di solidarietà; concerto di Buon Anno in Piazza Diaz; villaggio di Babbo Natale; Notte Bianca. In particolare, sarà possibile candidarsi per animare le Notti Bianche del 9 e 10 dicembre.

Le parole del Vicesindaco Iannotti

“L’evento mette in rete una serie di operatori economici del territorio, pubblici esercizi, associazioni, enti e spazi pubblici con una serie di iniziative che si svolgeranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte. L’obiettivo è quello di promuovere il commercio locale coinvolgendo e valorizzando gli artisti locali che potranno partecipare presentandone richiesta”.

Il Mercatino di Natale

Da inizio dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 sarà poi allestito in piazza Diaz il Mercatino di Natale. L’Avviso d’interesse è rivolto anche a tutti coloro che desiderino candidarsi per l’utilizzo delle casette di legno, messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

La dichiarazione del sindaco De Maio

“Stiamo lavorando affinché la promozione della città avvenga attraverso proposte culturali, artistiche, enogastronomiche e d’intrattenimento. Dall’inizio del mandato stiamo lavorando per una ripresa del commercio e delle occasioni di incontro e confronto dei cittadini”.

Come candidarsi

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24 novembre prossimo, mediante trasmissione a mezzo pec all’indirizzo: istruzione.culturaesport@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it; oppure presentate a mano presso l’ufficio Protocollo del comune di Nocera Inferiore, compilando i moduli scaricabili dal sito internet del Comune di Nocera Inferiore.