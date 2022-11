Pagani. Agevolazioni per i commercianti e grandi eventi per la rassegna natalizia

L'amministrazione De Prisco e i commercianti continuano a definire la prossima rassegna natalizia, al via il progetto "Cortili della Memoria" e l'installazione di un palco in centro città

Prende sempre più vita la prossima rassegna natalizia, un grande palco in piazza Sant’Alfonso Maria De’ Liguori e sgravi a commercianti e associazioni le novità. Continuano le interlocuzioni con la categoria dei commercianti per l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco, che con il suo assessore delegato Pietro Sessa è protagonista della nuova costruzione della rassegna culturale e commerciale sul territorio per la fine dell’anno.

Il secondo incontro

Lo scorso lunedì 14 novembre all’interno del primo piano dell’Auditorium comunale si è tenuto il secondo incontro tra le parti sociali e istituzionali, che insieme hanno approfondito tanti discorsi lanciati durante la prima riunione. Archiviato ormai il discorso ztl, con l’iter verso la sperimentazione ormai avviato, si entra sempre più nel vivo delle iniziative concrete da mettere in campo. In prima linea le agevolazioni messe a disposizioni dall’amministrazione, con occupazione di suolo pubblico gratuito su richiesta e sgravi in ottica Tari e affissioni pubblicitarie. Sempre più ufficiale la presentazione di una locale edizione dei “Cortili della Memoria”, l’iniziativa che vede insieme ente pubblico, commercianti e cittadinanza nella ripresa e riqualificazione dei borghi paganesi che godranno della chiusura del traffico. I commercianti sono anche attualmente promotori di diverse eventi di stampo musicale ed enogastronomico, e su questo è lavoro con l’amministrazione per incastrare le volontà private con i desideri pubblici, visto che Palazzo San Carlo in un moto parallelo e coincidente sta lavorando verso la presentazione di grandi eventi.

Le dichiarazioni di Pietro Sessa

“Abbiamo voglia dopo anni difficili di regalare alla città di Pagani un Natale con i fiocchi, ospitale per chi verrà da fuori ma bellissima per chi la vive durante tutto l’anno” ha dichiarato l’assessore al commercio Pietro Sessa “In questo senso fondamentale è stata l’istituzione della ztl, per regalare ai visitatori uno spazio legittimo di passeggio nel centro storico, che sarà galvanizzato dai Cortili della Memoria”. Il grande progetto dell’amministrazione in termini di rassegna culturale è l’istituzione di un palco nella principale piazza della città alfonsina, con l’obiettivo di presentare uno se non due grandi eventi firmati da grandi nomi del panorama musicale nazionale. “Abbiamo già ospitato eventi del genere e abbiamo dimostrato di poterlo fare” conclude l’assessore Sessa, soddisfatto del progetto che sta nascendo “Era da diverso tempo che un’amministrazione comunale nel territorio paganese godesse di un rapporto così virtuoso con la categoria dei commercianti. Questo ci rende orgogliosi ma anche responsabili del grande processo che stiamo portando avanti”.