Scafati. Al Via i lavori per la realizzazione del Polo Scolastico (video)

Scafati. Al Via i lavori per la realizzazione del Polo Scolastico

Volge al termine la lunga e travagliata genesi per la realizzazione del polo scolastico di via Oberdan. Tra gare e ripetuti rinvii sono passati oltre otto anni dalla posa della prima pietra, e il sindaco Salvati annuncia che i lavori di realizzazione e completamento del polo scolastico ripartiranno il 21 novembre. Una pietra miliare per l’amministrazione Salvati.

Il termine dei lavori

C’è anche un crono programma ben definito per terminare il plesso scolastico che il sindaco Salvati intende fare rispettare per evitare ulteriori ritardi.













Altri Istituti scolastici

Salvati sottolinea che anche gli altri istituti scolastici saranno soggetti di opere di ammodernamento grazie anche soprattutto all’intercettazione di fondi dedicati.

Il servizio è di Alfonso Romano