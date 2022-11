Scafati. Polo Scolastico, ombre sull’appalto da oltre 13 milioni di euro

Un’interdittiva antimafia sospesa dal Tar, e un’inchiesta per corruzione: ombre sull’appalto del Polo Scolastico. Partiranno lunedi 21 novembre i lavori per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico, sospesi dal febbraio 2015, ma sulla procedura si alzano le polemiche. La gara è stata interamente gestita dalla Stazione Unica Appaltante, cioè il Provveditorato per Le opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata, su delega del Comune di Scafati.

I lavori sono stati assegnati poche settimane fa in via definitiva al Research Consorzio Stabile Scarl, con sede in Salerno, che ha offerto un ribasso del 3,51% e una riduzione di giorni 41 del tempo di esecuzione previsto in progetto. Un totale complessivo di euro 13.382.354,28. Nella domanda di partecipazione il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara per conto delle ditte consorziate Italia Impresit S.r.l., con sede in Caserta e della I.CO.GE S.r.l., con sede in Napoli. Fatto sta che dagli stessi atti di gara emerge che il Consorzio è stato destinatario di una interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Salerno ad aprile 2022. Provvedimento impugnato dinanzi al Tar che in data 13 giugno accoglieva la richiesta, sospendendo l’efficacia dello stesso. Via libera alle due aziende consorziate, se non fosse che una di questa, la Italia Impresit srl, risulterà coinvolta, a luglio, con altre aziende in una indagine della Guardia di Finanza di Piedimonte Matese per un presunto giro di appalti e corruzione. L’inchiesta ha coinvolto ben 28 persone, 5 comuni, e 5 aziende, tra cui l’aggiudicataria dei lavori in via Oberdan a Scafati.

“Gara gestita dalla S.u.a. con intera commissione nominata dal Provveditore, nonostante la possibilità di nominare un Componente del nostro Ente per garantire la massima trasparenza della procedura – fa presente il sindaco Cristoforo Salvati – Ritengo, alla luce dell’esperienza e professionalità dei miei dirigenti, che i lavori possano partire per lunedì 21 novembre in quanto tutte le clausole sono rispettate”. Si dice tranquillo anche sulla sospensiva dell’interdittiva concessa dal Tar, il primo cittadino. “Se all’udienza di dicembre la ditta aggiudicatrice dovesse perdere il titolo, l’ufficio procederà alla nomina del secondo aggiudicatario – poi ribadisce – Ma i lavori proseguiranno comunque”. Considerato l’arco temporale tra presentazione offerte e interdittiva antimafia, il Consorzio non avrebbe garantito il rispetto dei requisiti per la durata della procedura, è la contestazione mossa dai critici.

Ma è lo stesso provveditore Placido Migliorino, nel suo decreto, a fornire una spiegazione. “Il Tar ha sospeso ex tunc gli effetti del provvedimento impugnato, con ricadute conservative integrali per il Consorzio sia per gli affidamenti in corso, sia per le procedure di gara in fase di aggiudicazione”. Vale a dire efficacia con effetto retroattivo.

