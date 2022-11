Siano. “Sii Saggio, Guida Sicuro” fa tappa a scuola

Il progetto "Sii Saggio, Guida Sicuro" si ferma all'istituto superiore "Cuomo Milone" di Siano per far luce sul tema della sicurezza stradale

La mattina del 16 novembre presso l’Istituto Superiore “Cuomo Milone” di Siano (SA) ha effettuato l’ottava tappa dello spettacolo: “Sii Saggio, Guida Sicuro”. In questa nona edizione punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia. Il tutto aprendo le porte al dibattito e al confronto tra Famiglie, Scuole, Enti Locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada.

Chi partecipa al progetto

La Regione Campania e l’Anci Campania, in collaborazione con svariate scuole secondarie di primo e secondo grado e da quest’anno anche con le università. Tra queste la Federico II di Napoli, oltre che il Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

La collaborazione si estende però anche all’Anas, all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, al patrocinio di Rai Campania, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Scuola Regionale della Polizia Locale, al CONI – Comitato Regionale Campania – e all’Unione Stampa Sportiva Italiana. Infine vi partecipano alcune associazioni come XV Maggio MMXI, l’Associazione Strada Facendo Onlus, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Associazione Mondiale della Strada, l’Associazione Scientifica Infrastrutture Trasporto e la Fondazione Gerardino Romano.

Lo scopo del progetto

L’obiettivo di “Sii Saggio, Guida Sicuro” è sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza stradale, educando i ragazzi ai comportamenti da seguire per dei viaggi sicuri. Allo stesso tempo però vengono coinvolte le amministrazioni comunali in base alla mortalità sulle tratte stradali a loro competenti. I giovani avranno anche la possibilità di esprimere la propria creatività con un concorso di idee in cui essi stessi inventano una soluzione per la sicurezza stradale. Questi pensieri si realizzeranno tramite foto, video, testi, canzoni, disegni e commenti al progetto.

Il team di formatori

Gli studenti che partecipano riceveranno la preparazione sul tema da un team di formatori con personalità di spicco, tra cui il Capitano Salvatore Dionisio, comandante della Polizia Municipale di Siano; il Capitano Massimo Avallone, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino e e l’ing. Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani e Responsabile Scuole progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

La premiazione

A seguito di tale corso si terrà la premiazione degli elaborati nel mese di Aprile del 2023 a Napoli, in un galà sulla sicurezza stradale con la partecipazione di tutti i testimonial e personaggi della televisione e del teatro che da anni sostengono tale iniziativa.