Angri. Cantieri sulla rete stradale: danni e traffico impazzito

Lavori programmati e indifferibili. Code chilometriche e automobilisti spazientiti. Lo scenario che si presenta da giorni sulla ex Strada Statale da Angri 18 fino a Bagni di Scafati per lavori vari ai sotto servizi che non risparmiano disagi al traffico veicolare. Una strada manomessa e piena di sconnessioni per i ripetuti scavi che hanno causato anche importanti perdite alla rete idrica ad Angri nell’intersezione tra il prolungamento di Corso Vittorio Emanuele e l’incrocio con Via Nazionale nei pressi della Chiesa della Madonna della Pace. Un lago d’acqua si leva al passaggio di auto e grossi mezzi per circa cento metri che crea difficoltà anche ai pedoni.

Danni alla conduttura e mancanza di coordinamento: ecco caos e traffico

Danni alla conduttura idrica segnalata anche agli uffici comunali. Ma i danni alle condutture sono solo una delle conseguenze dei lavori “contemporanei” ai sotto servizi, manca un coordinamento, avvisi preventivi alla cittadinanza e la differibilità degli interventi e capita, come nella giornata di ieri, che contemporaneamente nell’ora di punta due cantieri: uno sulla Via Nazionale e un altro, per lo più privo di semafori e movieri e preventivi divieti di sosta lungo la strada nella zona di Monte Taccaro hanno paralizzato l’intera rete urbana. A chi dare la colpa? Meglio lasciare l’interpretazione all’immaginazione e all’indignazione in rete.

