Benevento. Il sindaco Mastella, dopo rilievo dell’Asl, vieta utilizzo acqua pubblica

Interrotta provvisoriamente la distribuzione dell’acqua a Benevento.

Con un’ordinanza firmata in serata il sindaco Clemente Mastella ha vietato l’utilizzo dell’acqua pubblica dopo che l’Asl sannita ha rilevato la presenza di valori oltresoglia di tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana.

Interessate dallo stop temporaneo al consumo idrico le zone del centro storico, e i rioni Libertà, Ferrovia, Triggiano, Santa Maria degli Angeli, Ponticella e corso Garibaldi e traverse fino a piazza Guerrazzi, le contrade San Vito, Pezzapiana, San Marco, San Chririco, Acquafredda, Ripamorta, Ripazecca, Torre Alfieri, Ciancelle, Serretelle, GranPotenza, Madonna della Salute, Montecalvo, ed ancora Epitaffio, Monte Pino, via Castelpoto.

L’ordinanza, trasmessa ai vertici istituzionali locali e alle forze di polizia, ha demandato alla società che gestisce la risorsa idrica in città di adottare iniziative per garantire alle zone interessate la disponibilità idrica per uso potabile.

Fonte Rainews.it