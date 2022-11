In manette pregiudicato salernitano per traffico e spaccio di droga

L'uomo di Bellizzi è stato arrestato per associazione per delinquere

Mediante comunicato stampa i Carabinieri di Salerno rendono noto l’ordine di carcerazione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e concorso in spaccio di sostanze stupefacenti di un pregiudicato salernitano.

In carcere pregiudicato di Bellizzi

Precisamente a Bellizzi, i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, hanno tratto in arresto un pregiudicato del posto già condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Salerno.