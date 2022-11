Morta nonna Rosetta di Casa Surace

Star del web

E’ morta nonna Rosetta, 89 anni, divenuta famosa grazie al gruppo comico Casa Surace di cui era forse il personaggio pù amato, oltre che negli ultimi tempi per essere stata protagonista di diversi spot pubblicitari.

Viveva a Sala Consilina

Nonna Rosetta era realmente la nonna di uno dei componenti del gruppo, Beppe Polito, che la chiamò per caso per una gag. Nata a San Giorgio a Cremano, viveva da tempo a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove il gruppo comico ha la sede.

La notizia data dal gruppo

A darne notizia è la stessa Casa Surace, gruppo di videomaker campani, sui suoi canali social. “Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.

Decine di migliaia i messaggi di condoglianze per la scomparsa.