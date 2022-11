Napoli. Abusi su studentesse, arrestato tecnico di laboratorio della Federico II

Arresti domiciliari per violenza sessuale continuata e aggravata. L'uomo avrebbe abusato più volte di sei studentesse nei locali dell'ateneo.

Arresti domiciliari per violenza sessuale continuata e aggravata per un tecnico di laboratorio del dipartimento di biologia dell’università Federico II di Napoli. L’uomo avrebbe abusato più volte di sei studentesse nei locali dell’ateneo.

I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della procura. Le indagini sono partite dalla denuncia di una studentessa che ha riferito ai militari di essere stata costretta a subire atti sessuali da parte del tecnico di laboratorio nel mese di novembre 2021. Nel corso dell’inchiesta è stato possibile ricostruire gli altri episodi di violenza ai danni di altre 5 donne.

Gli organismi universitari avevano già provveduto, subito dopo la denuncia, a sospendere il dipendente per 30 giorni e poi a trasferirlo in un’altra sede, non a contatto con gli studenti.

Fonte Rainews.it