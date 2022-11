Pagani nel Cuore: “Rilanciare il Mercato Ortofrutticolo”

Pagani. Nella città di Sant’Alfonso si parla ancora della condizione in cui versa il Mercato Ortofrutticolo.

La situazione del Mercato Ortofrutticolo

A tornare sull’argomento, il consigliere del gruppo Pagani nel Cuore, Vincenzo Violante, il quale ha dapprima sottolineato l’importanza della collocazione, strategica per la struttura, la quale si trova in una posizione ottimale sia per ciò che concerne la vicinanza con le strutture ricettive che sorgono nel comprensorio, per poi denunciare la continua crisi che attanaglia il polo commerciale.

Le considerazioni di Violante

Per il consigliere, dunque, “il tracollo di volumi che ha registrato la struttura nell’ultimo decennio può portare alla costituzione di un vero e proprio hub agroalimentare. Per arrivare a questo, però, c’è bisogno di mettere fine al commissariamento ed azzerare il CDA, costituendo così un unico polo, il Mercato Ortofrutticolo di Pagani”.

Le proposte di Pagani nel Cuore

I punti proposti da Violante per rilanciare il Mercato, sono diversi, ma tra quelli più importanti figurano certamente “gli investimenti sugli operai e la loro formazione, la creazione di un laboratorio d’analisi e varie infrastrutture per la lavorazione della frutta ed il suo ri – confezionamento. Solo così – ha concluso Violante – si può lavorare per portare il Mercato Ortofrutticolo verso un nuovo modello di efficienza e razionalità”.

Carmela Landino